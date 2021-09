Lutto nell’imprenditoria salernitana: muore a 40 anni Gianandrea Ferrajoli

Stampa

Imprenditoria salernitana in lutto per la morte del 40enne imprenditore Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar, Presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy. Ferrajoli è deceduto questa mattina 10 settembre in un ospedale romano come riporta il quotidiano La Città. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto una intera comunità, il settore di competenza e tutto il territorio salernitano.

Ferrajoli 41 anni, laurea alla Regent’s European Business School di Londra, specializzazione all’Harvard Business School di Cambridge, Massachusetts, ha lavorato a Wall Street e Londra per la banca francese Société Générale fino ai 30 anni quando ha preso il timone dell’azienda di famiglia, la Mecar, la prima azienda a distribuire veicoli industriali e commerciali in Campania.

IL CORDOGLIO DI CONFINDUSTRIA SALERNO

“Abbiamo appreso con immenso dolore dell’improvvisa e prematura scomparsa di Gianandrea Ferrajoli, espressione di un’imprenditoria ambiziosa, consapevole, innovatrice e determinata. Durante il suo percorso associativo, ha sempre rappresentato con onore le aziende salernitane nei consessi nazionali e internazionali. Perdiamo oggi una grande intelligenza, un uomo colto, entusiasta e gentile che tanto ha dato e ancora poteva offrire al nostro territorio. Ai suoi familiari va la nostra più profonda vicinanza”. Lo scrive in una nota Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno.