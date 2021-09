Trasporto pubblico scolastico: verso l’aumento delle corse dopo vertice in Perfettura

Stampa

Si è svolto ieri un incontro presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo per “fare il punto” sulla situazione mobilità a distanza di due settimane dall’inizio dell’anno scolastico. E’ stata confermata la disponibilità della Regione Campania nel garantire copertura finanziaria ai servizi aggiuntivi. Le aziende interessate hanno rappresentato che alcune integrazioni nei servizi sono già entrate in vigore nei giorni scorsi, altre saranno introdotte a breve proprio tenendo conto delle criticità rilevate in questa prima fase di monitoraggio.