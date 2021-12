Vaccinazione bambini: in Campania le inoculazioni saranno fatte anche nelle scuole

Stampa

“Dobbiamo avere luoghi dedicati per la vaccinazione dei bambini, anche negli attuali centri di vaccinazione. Ma vorrei mettere in piedi anche luoghi ad hoc, con la presenza di pediatri, vorremmo andare nelle scuole, dove per procedere alla vaccinazione sarà necessaria la presenza dei genitori ma dove si può creare un clima di maggiore distensione”. Ad affermarlo è stato lo stesso governatore della Campania Vincenzo De Luca, per il quale “la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni sarà un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità nelle scuole, ma anche nella società e nell’economia”. Oggi – come riporta l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – si riunirà l’Unità di crisi per mettere a punto la struttura organizzativa.