Stampa

C’è attesa per gli incontri tra Comitato tecnico scientifico, governo e regioni che stabiliranno il calendario e le regole per le riaperture. Intanto, stando agli ultimi dati, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le province di Trento e Bolzano sono compatibili con il cosiddetto “scenario 1”, in cui sarà possibile riaprire

Per sapere con certezza in quali Regioni si potrà riaprire sarà determinante, come sempre, il monitoraggio di venerdì dell’Istituto superiore di Sanità

Le 11 le regioni e le due province che puntano alla zona gialla, hanno un Rt nel valore inferiore sotto l’1 e un rischio basso o moderato, compatibile con uno ‘”scenario 1″

Basilicata, Campania e Toscana rischiano di restare arancioni: hanno un Rt molto vicino a 1 e un’incidenza sopra 200