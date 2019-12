Perde il lavoro e gira di regione in regione per chiedere un impiego

Stampa

Un uomo di 59 anni, originario di Portogruaro, ha perso il lavoro da quasi un anno, ma non si è dato per vinto. Finito in strada a chiedere l’elemosina per poter sostenere la sua famiglia, l’uomo ha iniziato ben presto a girare per i portici di Trieste con un cartello: “Mi hanno detto che alla mia età sono vecchio, ma io mi sento ancora di poter lavorare”.

Poi ha cominciato a girare in lungo e in largo Friuli Venezia Giulia e Veneto, spiegando di avere una moglie e un figlio a carico e un’esperienza di circa 17 anni come metalmeccanico. “Undici mesi fa sono stato licenziato dopo ben 12 anni di lavoro. Quando mi hanno detto che ero vecchio non potevo credere alle mie orecchie. Mi hanno detto che preferivano assumere apprendisti giovani dandogli cinque euro l’ora. Io mi sento ancora di poter lavorare, non mi sento vecchio”, ha raccontato l’uomo.

L’uomo, che ora gira tra Gorizia, Udine, Pordenone, Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e Mestre, si dice disposto a fare qualsiasi mansione, dal tagliare l’erba dei giardini a imbiancare le pareti o qualsiasi altra occupazione. Come riporta Venezia Today, la moglie lavora come donna delle pulizie, ma non è abbastanza: “Cerchiamo di tirare avanti, abbiamo anche un figlio di 11 anni che va in prima media. Lui non sa che chiedo l’elemosina. La famiglia è il mio punto di riferimento, cerco di campare e di andare avanti anche perché dobbiamo ancora finire di pagare il mutuo”.

Quindi l’appello: