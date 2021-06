Stampa

Covid, la Campania in zona bianca. Variante Delta: sprint sul monitoraggio. Da oggi – come titola l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – spostamenti liberi e niente più coprifuoco. Mercoledì summit in Regione sui due casi di Ercolano e Somma Vesuviana. Atripaldi: “Ora è indispensabile procedere speditamente con il sequenziamento.