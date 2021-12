Maltempo: in Campania allerta meteo Gialla dalle 20 di stasera

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro).

Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.